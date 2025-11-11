Haberler

Tayland, Kamboçya'dan Özür Bekliyor: Barış Anlaşması Askıya Alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland, askerlerinin yaralanmasına neden olan mayın patlaması sonrası Kamboçya'dan resmi özür talep etti ve barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu.

Tayland, askerlerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması için Kamboçya özür dileyene kadar, barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını bildirdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, bir Tayland askerinin mayına basarak sağ ayağını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı olayın ardından açıklama yaptı.

Balankura, Kamboçya'dan resmi olarak özür dilemesi, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kamboçya tarafından "samimi bir çaba görmedikleri takdirde durumun daha da kötüye gideceği" uyarısında bulunan Balankura, 18 Kamboçyalı askerin iadesinin süresiz olarak erteleneceğini açıkladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise Kamboçya sınırında devriye gezerken mayın patlaması üzerine yaralanan askerleri ziyaret etti.

Kamboçya barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti

Tayland, dün, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiği ve ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle barış anlaşmasının uygulanmasını askıya alacağını açıklamıştı.

Barış anlaşması kapsamında Tayland'ın 18 Kamboçya askerini serbest bırakması ve her iki tarafın da sınır bölgesinden ağır silahlar ile mayınları kaldırması gerekiyordu.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti".

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü

Azerbaycan'dan havalanan Türk uçağı Gürcistan'da düştü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?

Galatasaray taraftarı şaşkın! Osimhen nerede?
Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
Türkiye maçı öncesi İspanya'da Yamal şoku

Türkiye maçı öncesi İspanya'yı şoka uğratan gelişme
Yılmaz Vural Arda Güler'in babasını 'Sakın' diyerek uyarmış

Yılmaz Vural Arda'nın babasını "Sakın" diyerek uyarmış
Yılmaz Vural'dan yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif

Yıldız futbolcuya olay sözler: Kimsin lan sen? Ahlaksız herif
6 kişinin öldüğü facia sonrası Dilovası Belediyesi'nde 5 isim görevden alındı

6 kişinin öldüğü facia sonrası 5 belediye personeli görevden alındı
Yıllar sonra gelen tesadüf: Gül Sunal ile İzzet Günay trafikte karşılaştı

Fatma Girik'in unutulmaz rol arkadaşı yıllar sonra ortaya çıktı
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor

İddianamede hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
Furkan Bölükbaşı tutuklandı

Mahkeme Furkan Bölükbaşı hakkında kararını verdi
Diyarbakır'da viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı

Viyadük inşaatında iskele çöktü: 3 ölü, 2 ağır yaralı
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.