Tayland, Kamboçya'dan Özür Bekliyor: Barış Anlaşması Askıya Alındı

Tayland, askerlerinin yaralanmasına yol açan mayın patlaması için Kamboçya özür dileyene kadar, barış anlaşmasını süresiz olarak askıya aldığını bildirdi.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, bir Tayland askerinin mayına basarak sağ ayağını kaybettiği ve 3 askerin yaralandığı olayın ardından açıklama yaptı.

Balankura, Kamboçya'dan resmi olarak özür dilemesi, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma yürütülmesi ve benzer bir olayın yeniden yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını talep etti.

Kamboçya tarafından "samimi bir çaba görmedikleri takdirde durumun daha da kötüye gideceği" uyarısında bulunan Balankura, 18 Kamboçyalı askerin iadesinin süresiz olarak erteleneceğini açıkladı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ise Kamboçya sınırında devriye gezerken mayın patlaması üzerine yaralanan askerleri ziyaret etti.

Kamboçya barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti

Tayland, dün, Kamboçya sınırında devriye gezen bir askerin mayına basarak sağ ayağını kaybettiği ve ülkenin ulusal güvenliğine yönelik tehditlerin sürdüğü gerekçesiyle barış anlaşmasının uygulanmasını askıya alacağını açıklamıştı.

Barış anlaşması kapsamında Tayland'ın 18 Kamboçya askerini serbest bırakması ve her iki tarafın da sınır bölgesinden ağır silahlar ile mayınları kaldırması gerekiyordu.

Öte yandan Kamboçya, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da Tayland ile imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını yinelemişti.

Kamboçya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kamboçya-Tayland sınırındaki mayın tarlalarının 1970'li ve 1980'li yıllarda yaşanan iç savaş döneminden kalma olduğu ileri sürülerek sınıra yeni mayınlar döşendiği yönündeki iddialar "kesin dille reddedilmişti".

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya'da 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda iki ülkeden toplam 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Tayland ile Kamboçya, 26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 47. ASEAN Zirvesi kapsamında temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşması" imzalamıştı.

Kamboçya, sınır çatışmalarının ardından barış anlaşması imzaladığı Tayland ile karşılıklı olarak sınır bölgelerindeki ağır silahları geri çekmeye başladıklarını duyurmuştu.