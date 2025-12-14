Kamboçya Ordusu, Tayland'ın Sisaket Eyaletine Roket Saldırısı Düzenledi: 4 Yaralı
Tayland Kraliyet Ordusu, Kamboçya'nın Sisaket'teki sivil bölgeleri hedef alan roket saldırılarında 4 kişinin yaralandığını duyurdu.
SİSAKET, 14 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın Sisaket eyaletinde roketle hedef alınan bir ev görülüyor, 13 Aralık 2025.
Tayland Kraliyet Ordusu cumartesi günü yaptığı açıklamada, Kamboçya'nın Tayland'ın Sisaket eyaletindeki sivil bölgeleri hedef alan BM-21 roket saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda 4 kişinin yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Tayland Kraliyet Ordusu/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel