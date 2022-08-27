Tayland'ın Lopburi Şehrinde Oyun Oynayan Maymunlar Güncel Haberler LOPBURİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi şehri her yıl çok sayıda turisti bölgeye çeken maymunlarıyla ünlü. Şehirde yaşayan maymunlar suyun içinde ve parmaklıklar üzerinde eğleniyor, yanlarından geçen turistlerle oyunlar oynuyor. LOPBURİ, 27 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi şehri her yıl çok sayıda turisti bölgeye çeken maymunlarıyla ünlü. Şehirde yaşayan maymunlar suyun içinde ve parmaklıklar üzerinde eğleniyor, yanlarından geçen turistlerle oyunlar oynuyor. Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rac hen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Lopburi şehrinde bir maymun görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlarla oynayan turistler görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Lopburi şehrinde maymunlar görülüyor, 24 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Rac hen Sageamsak/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tayland Güncel Haberler

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