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Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor

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Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor

LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor.

LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor. (Fotoğraf: Rachen Sageams ak/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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