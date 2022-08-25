Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor Güncel Haberler LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor. LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor. (Fotoğraf: Rachen Sageams ak/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Tayland Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.