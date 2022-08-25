Tayland'ın Lopburi Eyaletindeki Maymunlar Her Yıl Birçok Turisti Bölgeye Çekiyor
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LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor.
LOPBURI, 24 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Lopburi eyaletindeki maymunlar, 24 Ağustos 2022. Tayland'ın Lopburi eyaletinin ev sahipliği yaptığı çok sayıda maymun her yıl birçok turisti eyalete çekiyor. (Fotoğraf: Rachen Sageams ak/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel