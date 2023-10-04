Tayland'ın Koh Samui Adası'nda Otomobil Feribot İskelesinden Suya Düştü: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın ünlü tatil adası Koh Samui'de sürücüsünün yolu şaşırdığı bir otomobilin feribot iskelesinden suya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada kurtulan kişi ise araçtan çıkmayı başardı.

Tayland'ın ünlü tatil adası Koh Samui'de sürücüsünün yolu şaşırdığı bir otomobilin feribot iskelesinden suya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın Koh Samui Adası'nda bir sürücü, yolu şaşırınca feribot iskelesinden suya düştü. Otomobilde bulunan üç kişiden biri, camı kırarak sudan çıkmayı başarırken, diğer 2 kişin araç içinde sıkışarak hayatını kaybetti. Araçta sıkışanların cansız bedenleri daha sonra olay yerine gelen Tayland Donanması dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkartıldı.

Araçta tartışma yaşandı

Kazadan kurtulan 20 yaşındaki Raweephap'ın polis ekiplerine verdiği ilk ifadede adada tatil için bulunduklarını, yaşanan kaza öncesi yollarını kaybettiklerini ve bu sırada aracın içinde bir tartışma yaşandığını belirtti. Raweephap kaza sırasında otomobilin arka koltuğunda oturduğunu, suya düştüklerinde ters dönen araçtan camı kırarak çıkmayı başardığını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BANGKOK