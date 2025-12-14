Haberler

Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti

Güncelleme:
Tayland, Kamboçya ile arasındaki sınır hattında süren çatışmalar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Tayland ordusu saldırılara karşılık verirken, Kamboçya'nın sivil bölgeleri hedef alması 'insanlık dışı' olarak değerlendirildi. Her iki ülkede de yüz binlerce kişi tahliye edildi.

Tayland, Kamboçya ile arasındaki sınır hattında yaşanan çatışmaların devam ettiğini ve etkilenen bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkes girişimlerine rağmen Kamboçya'nın iki ülke arasındaki sınır hattında saldırılarını yeniden başlattığı belirtildi.

Tayland ordusunun saldırılara karşılık verdiği ifade edilen açıklamada, sınır bölgelerinde uygulanan sokağa çıkma yasaklarının genişletildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, Tayland ordusundan yapılan açıklamada, bir okulun yakınındaki yerleşim yerine düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışmalarda 63 yaşında bir sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, Kamboçya'nın sivil bölgeleri "kasıtlı" olarak hedef aldığı ve bu tür eylemlerin "insanlık dışı" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da birbiriyle 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Kamboçya, son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını açıklamıştı.

500

