Tayland Hükümeti, Sınır Aşan Suçlarla Mücadele İçin Kontrolleri Güçlendiriyor

BANGKOK, 24 Haziran (Xinhua) -- Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hükümet binasında basın toplantısı yapan Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra (soldan üçüncü, önde), 23 Haziran 2025.

Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra pazartesi günü düzenlenen üst düzey bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, sınır aşan suçlarla mücadele kapsamında Kamboçya sınırında kontrollerin güçlendirileceğini duyurdu.

Paetongtarn, kontrol noktalarındaki çalışma saatlerinin sınırlandırılması da dahil olmak üzere hem araçlar hem de bireyler için sınır ötesi seyahat kısıtlamalarının uygulanacağını belirtti. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)