Tayland, Gözaltında Tutulan 18 Kamboçyalı Askeri Ülkelerine İade Etti
Tayland Dışişleri Bakanlığı, gözaltında tutulan 18 Kamboçyalı askerin serbest bırakıldığını ve Kamboçya'ya iade edildiğini açıkladı.
BANGKOK/PUNOM PEN, 31 Aralık (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı, gözaltında tutulan 18 Kamboçyalı askerin ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
Öte yandan Kamboçya Haber Ajansı Kampuchea Presse, Tayland'ın temmuz sonundan bu yana gözaltında tuttuğu 18 Kamboçyalı askeri çarşamba günü serbest bıraktığını bildirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel