Tayland, Esrar Satışını Sadece Tıbbi Amaçlarla Sınırlıyor

Tayland Sağlık Bakanlığı, esrar satışının sadece tıbbi amaçlar için kullanılmasına izin verecek bir genelge üzerinde çalışıldığını duyurdu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Sağlık Bakanlığı 2022'de yasallaşan esrar kullanımına getirilecek yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, esrarın eğlence amaçlı satışının yasaklanacağı ve satışların yalnızca doktor reçetesiyle yapılmasının zorunlu olacağı belirtildi.

Söz konusu düzenlemenin, resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Ülke genelinde yaklaşık 18 bin esrar dükkanı var

Pattaya Eğlence Derneği Sekreteri Damrongkieat Pinijkarn, ülke genelinde yaklaşık 18 bin esrar dükkanı olduğunu belirterek söz konusu düzenlemeler sonucunda bu sayının, yalnızca tıbbi amaçlı kullanımı karşılayacak sayıya kadar azaltılmasının beklendiğini kaydetti.

Damrongkieat, son 3 yılda çok sayıda esrar satıcısının yasal boşluklardan ve net düzenlemelerin olmamasından faydalanarak her yerde esrar sattığını, bunun da yerel halkı ve çocukları riske attığını ifade etti.

Esrar kaynaklı sağlık sorunlarında belirgin artış yaşandığını söyleyen Damrongkieat, yeni düzenlemelerin Pattaya kentinde daha iyi bir turizm ve yaşam ortamı sağlayacağını kaydetti.

Tayland, esrar üretimini yasallaştıran ilk Asya ülkesi olmuştu

Bu arada Tayland'da esrar üretmek ve bulundurmak, 2022'de yasal hale gelmişti.

Tayland hükümetinin marihuana üretimini yasallaştırmasıyla ülke, Asya'da esrarı suç olmaktan çıkaran ilk ülke olmuştu.

Hükümet yetkilileri, esrarı yalnızca tıbbi kullanım için teşvik ettiğini söyleyerek halka açık yerlerde eğlence amaçlı kullananlara 3 ay hapis ve 25 bin Tayland bahtı (780 dolar) para cezası uygulanabileceği konusunda uyarmıştı.

Tayland, 2020'de de tıbbi amaçlı esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.