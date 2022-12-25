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Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm Merkezi

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Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm Merkezi

BANGKOK, 25 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sirindhorn Barajı'nda yer alan suda yüzen güneş enerjisi projesi, popüler bir turistik nokta haline geldi.

Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm MerkeziTayland'ın Ubon Ratchatani şehrinde bulunan Sirindhorn Barajı'ndaki yüzen güneş enerjisi çiftliğini kontrol eden bir çalışan, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 25 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeydoğusundaki Sirindhorn Barajı'nda yer alan suda yüzen güneş enerjisi projesi, popüler bir turistik nokta haline geldi. Burada, ziyaretçilerin baraj gölünün ve yüzen panellerin manzarasının keyfini çıkarabileceği 400 metre uzunluğundaki "Doğa Yürüyüş Yolu" ve bir sergi merkezi bulunuyor.

Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm MerkeziHavadan çekilen fotoğrafta Tayland'ın Ubon Ratchatani şehrinde bulunan Sirindhorn Barajı'ndaki yüzen güneş enerjisi çiftliği görülüyor, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Bir yıldır devam eden ticari operasyonun ardından, projenin enerji dönüşümü için bir pilot uygulama olmanın ötesinde sürdürülebilir geçim kaynaklarına katkı sağlayan bir platform olarak hizmet etme potansiyeli olduğu da ortaya çıktı.

Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm MerkeziHavadan çekilen fotoğrafta Tayland'ın Ubon Ratchatani şehrinde bulunan Sirindhorn Barajı'ndaki yüzen güneş enerjisi çiftliği görülüyor, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Yılda yaklaşık 90 milyon kilovat-saat ortalama net enerji üretimi ile proje; düşük maliyetli, çok istikrarlı, çevre dostu enerji sağlama hedefine ulaşıyor.

Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm MerkeziHavadan çekilen fotoğrafta Tayland'ın Ubon Ratchatani şehrinde bulunan Sirindhorn Barajı'ndaki yüzen güneş enerjisi çiftliği görülüyor, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Hibrit proje, gündüzleri güneş enerjisinden, geceleri ise su gücünden elektrik sağlayarak, kesintisiz elektrik üretim süresini uzatıyor ve yenilenebilir enerjideki dalgalanmaları azaltıyor.

Tayland'daki Yüzen Güneş Enerjisi Çiftliği Aynı Zamanda Bir Yeşil Turizm MerkeziHavadan çekilen fotoğrafta Tayland'ın Ubon Ratchatani şehrinde bulunan Sirindhorn Barajı'ndaki yüzen güneş enerjisi çiftliği görülüyor, 8 Aralık 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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