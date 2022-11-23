Tayland'daki Tayland-Çin Rayong Sanayi Bölgesinden Kareler Güncel Haberler RAYONG, 23 Kasım (Xinhua) -- 2006 yılında kurulan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesi, Çin'in ilk yurt dışı sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Luencheong Sıvı Aktarma Pompası (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) RAYONG, 23 Kasım (Xinhua) -- 2006 yılında kurulan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesi, Çin'in ilk yurt dışı sanayi bölgelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Şu anda çoğu otomobil, elektronik ve makine sektörlerinde faaliyet gösteren 180'den fazla Çin yatırımlı şirkete ev sahipliği yapan sanayi bölgesi, Çin'den 4,3 milyar doların üzerinde yatırım çekti ve 45.000'den fazla yerel istihdam sağladı. Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Dunan Metalleri (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattında çalışan Natawut Lorboon adlı personel, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Luencheong Sıvı Aktarma Pompası (Tayland) Limited Şirketi'nin Taylandlı teknisyeni Vichit Nivan, üretim hattında çalışırken görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Dunan Metalleri (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattında çalışan personel, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Dunan Metalleri (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattında çalışan personel, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Luencheong Sıvı Aktarma Pompası (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattı görülüyor, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Tayland'ın Rayong eyaletinde bulunan Tayland-Çin Rayong sanayi bölgesindeki Dunan Metalleri (Tayland) Limited Şirketi'nin üretim hattında çalışan Natawut Lorboon adlı personel, 8 Kasım 2022. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Tayland Güncel Haberler

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