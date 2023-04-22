Tayland'daki Tarihi Sukhothai Kasabası Turizm İçin Odak Noktası Olmayı Sürdürüyor
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BANGKOK, 22 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeyindeki Sukhothai eyaletinde bulunan tarihi Sukhothai kasabası, 13. ve 14. yüzyıllardaki ilk Siyam Krallığı'nın başkentini görmek isteyen ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin ilgisini çekiyor.
BANGKOK, 22 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeyindeki Sukhothai eyaletinde bulunan tarihi Sukhothai kasabası, 13. ve 14. yüzyıllardaki ilk Siyam Krallığı'nın başkentini görmek isteyen ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kasaba, Tayland mimarisinin başlangıcını gösteren çok sayıda dikkat çekici anıta ev sahipliği yapıyor.
1991 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), "Tarihi Sukhothai Kenti ve İlgili Tarihi Kentler" adı altında bölgeyi Dünya Mirası Listesi'ne almıştı.