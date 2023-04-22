Tayland'daki Tarihi Sukhothai Kasabası Turizm İçin Odak Noktası Olmayı Sürdürüyor

BANGKOK, 22 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeyindeki Sukhothai eyaletinde bulunan tarihi Sukhothai kasabası, 13. ve 14. yüzyıllardaki ilk Siyam Krallığı'nın başkentini görmek isteyen ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin ilgisini çekiyor.

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasını ziyaret eden turistler, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

BANGKOK, 22 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeyindeki Sukhothai eyaletinde bulunan tarihi Sukhothai kasabası, 13. ve 14. yüzyıllardaki ilk Siyam Krallığı'nın başkentini görmek isteyen ve dünyanın dört bir tarafından gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Kasaba, Tayland mimarisinin başlangıcını gösteren çok sayıda dikkat çekici anıta ev sahipliği yapıyor.

1991 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), "Tarihi Sukhothai Kenti ve İlgili Tarihi Kentler" adı altında bölgeyi Dünya Mirası Listesi'ne almıştı.

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasındaki turistler, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasında fotoğraf çeken bir turist, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasında fotoğraf çeken turistler, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasında fotoğraf çeken bir turist, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabasındaki bir turist, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Tayland'ın Sukhothai eyaletinde yer alan tarihi Sukhothai kasabası, 16 Nisan 2023. (Fotoğraf: Xinhua)