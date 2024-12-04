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Tayland'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 25'e Yükseldi

Tayland'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 25'e Yükseldi
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Tayland'da meydana gelen şiddetli sel felaketinde ölü sayısı 25'e ulaşırken, 664.000'den fazla hane etkilendi. Altı il hala sular altında ve yaklaşık 29.000 kişi tahliye edildi.

YALA, 4 Aralık (Xinhua) -- Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı, ülkenin güneyinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini ve su seviyesinin kademeli olarak çekilmesine rağmen altı ilin hala sular altında olduğunu bildirdi.

Departman salı günü yaptığı açıklamada, 22 Kasım'dan bu yana 10 ilde 664.000'den fazla hanenin şiddetli yağış ve ani sellerden etkilendiği ve yaklaşık 29.000 kişinin geçici barınma merkezlerine tahliye edildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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