Tayland'daki seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre İleri Hareket Partisi önde

Tayland'da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, İleri Hareket Partisi (MFP) yarışı önde götürüyor.

Tayland'da düzenlenen genel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre, İleri Hareket Partisi (MFP) yarışı önde götürüyor.

Aljazeera'nin haberine göre, Tayland'da yapılan genel seçimlerde kurulan 95 bin sandığın yaklaşık yüzde 97'si açıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre, MFP'nin 400 sandalyeli Temsilciler Meclisi'nde 115 koltuk alması bekleniyor.

Askeri darbeyle 2006'da devrilen Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra'nın partisi Pheu Thai'nin 112 sandalyeye sahip olması öngörülüyor.

Öte yandan, bu sonuçlara göre, 2014'te ordunun yönetime el koymasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Prayuth Chan-ocha'nın da meclise 25 temsilci göndermesi bekleniyor.

Shinawatra, sonuçlara ilişkin yaptığı ilk açıklamada, MFP'yi tebrik ederken "MFP ile görüşmeye hazırız. Birlikte çalışabiliriz. Resmi sonuçları bekliyoruz." dedi.

Tayland genel seçimleri

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmenin 400 seçim bölgesinde sandığa gitmesi bekleniyordu.

Temsilciler Meclisinin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı oylamayla belirleniyor. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi ortak oturumla başbakanı seçecek.

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te tekrar yönetime el koymuştu.

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin başbakanı olmuştu. Prayut, Mart 2019'da yapılan seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi ile cunta tarafından atanan askerlerden oluşan Senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, Ekim 2021'de babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de görev almıştı.

Seçilmesi halinde Paetongtarn, Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini yürüten dördüncü kişi olacak.