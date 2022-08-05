Tayland'daki Gece Kulübü Yangınında En Az 13 Kişi Hayatını Kaybetti BANGKOK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangının ardından binanın dışında bekleyen polisler, 5 Ağustos 2022. BANGKOK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangının ardından binanın dışında bekleyen polisler, 5 Ağustos 2022. Kurtarma ekibi, Tayland'ın Çonburi bölgesindeki bir gece kulübünde Cuma gününün erken saatlerinde çıkan yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua) Xinhua / Güncel Tayland Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Tayland'daki Gece Kulübü Yangınında En Az 13 Kişi Hayatını Kaybetti - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.