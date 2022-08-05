Tayland'daki Gece Kulübü Yangınında En Az 13 Kişi Hayatını Kaybetti
BANGKOK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangının ardından binanın dışında bekleyen polisler, 5 Ağustos 2022.
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BANGKOK, 5 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın Çonburi bölgesinde bir gece kulübünde çıkan yangının ardından binanın dışında bekleyen polisler, 5 Ağustos 2022. Kurtarma ekibi, Tayland'ın Çonburi bölgesindeki bir gece kulübünde Cuma gününün erken saatlerinde çıkan yangında en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve 10'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)
Xinhua / Güncel