Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi - Haberler

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Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

Xinhua - Güncel
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Tayland'daki Cha-am Plajı'nda Gökyüzünü Renkli Uçurtmalar Süsledi

PHETCHABURİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phetchaburi viyaletinde her yıl düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinin keyfini çıkarmak isteyen uçurtma meraklıları ve ziyaretçiler Cumartesi günü Cha-am Plajı'nda biraraya geldi.

PHETCHABURİ, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın güneyindeki Phetchaburi viyaletinde her yıl düzenlenen uluslararası uçurtma festivalinin keyfini çıkarmak isteyen uçurtma meraklıları ve ziyaretçiler Cumartesi günü Cha-am Plajı'nda biraraya geldi.

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma seçen bir çocuk, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı üzerinde süzülen uçurtmalar, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Tayland'ın Phetchaburi viyaletindeki Cha-am Plajı'nda uçurtma satan bir satıcı, 23 Nisan 2022. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Cumartesi, 23 Nisan, Tayland, Nisan, Güncel, Haberler

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