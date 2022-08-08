Tayland'daki bar yangınında işletme sahibi kefaletle serbest bırakıldı

Tayland'da 15 kişinin hayatını kaybettiği bar yangınında, işletme sahibinin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

İhmal sonucu ölüme sebebiyet vermek ve izinsiz eğlence mekanı işletmek gerekçesiyle gözaltına alınan 27 yaşındaki Pongsiri Panprasong mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, elektronik kelepçe takılması şartıyla Pongsiri'nin 300 bin Tayland bahtı (8 bin 390 dolar) kefaret ile salıverilmesine hükmetti.

Pongsiri, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödeyeceğini belirterek üzgün olduğunu ifade etti.

Pongsiri, 10 yıla kadar hapis cezası ve 200 bin baht (5 bin 580 dolar) para cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Ülkede, 5 Ağustos'ta bir barda çıkan yangın nedeniyle 15 kişi ölmüş, 40 kişi yaralanmıştı.