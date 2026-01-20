Haberler

Tayland'da 3 Ayda 330 Milyondan Fazla Metamfetamin Hapı Ele Geçirildi

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, son 3 ayda yapılan uyuşturucu ile mücadele operasyonlarında 330 milyondan fazla metamfetamin hapı ve 1,1 ton kristal metamfetamin ele geçirdiklerini açıkladı. Ayrıca, 89.076 uyuşturucu vakası ile ilişkili 88.421 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

BANGKOK, 20 Ocak (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, son 3 aydır devam eden uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 330 milyondan fazla metamfetamin hapı ve 1,1 ton kristal metamfetamin ele geçirdiklerini söyledi.

Aynı zamanda İçişleri Bakanı da olan Anutin pazartesi günü yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2025 ile 18 Ocak 2026 tarihleri arasında 89.076 uyuşturucu vakasıyla ilgilenip, 88.421 şüpheliyi gözaltına aldıklarını belirtti. Charnvirakul, hukuki süreçler tamamlanana kadar toplam 3,37 milyar Tayland bahtı (yaklaşık 107,84 milyon ABD doları) değerindeki varlıkların dondurulduğu ifade etti.

Anutin, söz konusu operasyonun, uyuşturucu şebekelerini ortadan kaldırmak üzere birlikte hareket eden tüm kurumların özverisi sayesinde başarılı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
