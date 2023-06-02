Tayland'da Türk mutfağı dersi verilecek

Karabük Üniversitesi akademisyenleri Tayland Mahasarakham Üniversitesinde Türk mutfağı eğitimi verecek

KARABÜK - Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi tarafından düzenlenen Tayland Mahasarakham Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin yer aldığı "1. Turizm ve Otelcilik: Yemek Kültürü ve Turizmi (JWTH2023)" Çalıştayı" başladı.

Çalıştayda iki üniversite arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü çerçevesinde Mahasarakham Üniversitesinde "Türk Mutfağı" dersi müfredata eklenerek öğrencilere Türk mutfağı daha yakından tanıtılacak.

KBÜ Konuk Evi'nde yapılan çalıştayda konuşan KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, gastronomi ve yemek turizminin, birbirine bağlı dünyada kültürel anlayışı ve küresel uyumu besleyen hayati bir rol oynadığını belirtti.

Karabük Üniversitesinde teoriyi pratik becerilerle birleştiren çok yönlü bir eğitim sunmaktan gurur duyduklarını ifade eden Kırmacı, "Kendini işine adamış fakültemiz ve modern tesislerimiz, öğrencilerimizin sektöre iyi hazırlanmalarını sağlar. Bu ziyaret aynı zamanda kurumlarımız arasında kalıcı bağlantılar ve iş birlikleri kurmak için bir fırsat sunmaktadır. Bizi ev sahibi olarak seçtiğiniz için Mahasarakham Üniversitesine içtenlikle teşekkür ederiz. Bu ziyaretin bağlarımızı güçlendirmesi ve her iki kurumumuz için de aydınlık bir gelecek oluşturmasını diliyorum" dedi.

Tayland Mahasarakham Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pathom Hongsuwan, KBÜ ev sahipliğinde burada bulunmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Hongsuwan, "Burada dekan, dekan danışmanı, araştırma ve eğitim kalitesi dekan yardımcısı, akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile birlikte bulunuyoruz. Ana amacımız akademik iş birliği çerçevesini belirlemek. Özellikle akademisyen ve öğrenci değişimi yapmak, workshoplar, konferanslar düzenlemek ve iş birliği kurmak. Bugün burada iş birliğinin ilk adımını atmaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

Türk mutfağı dersi müfredata eklendi

KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Umut Kadir Oğuz, asıl amacın KBÜ ve Tayland Mahasarakham Üniversitesi arasında ikili anlaşma yapmak olduğunu belirtti.

Bu anlaşmanın farkının, uygulamaya yönelik olması olduğunu aktaran Oğuz, "Mahasarakham Üniversitesinde KBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak 'Türk Mutfağı' dersi açtık. Onlar müfredatlarına 'Türk Mutfağı' derslerini koydular ve bizim hocalarımız oraya gidip bunun eğitimini vermeyi amaçlıyorlar. Oradaki hocalara bunu öğretecekler ve orada Türk mutfağı dersi altında öğrenciler 'Türk Mutfağı' dersi alacaklar, Türk yemeklerini öğrenecekler ve bu çerçevede ikili anlaşma imzalamayı düşündük. Bunun için burada iki günlük bir program hazırladık. İlk gün imza aşaması olacak ve şehrin gezisi olacak, ikinci günündeyse workshop olacak. Buraya gelen öğrencilere mutfakta günübirlik Türk yemeği eğitimi verilecek, sabah birlikte yemek yapılacak ve daha sonra da Tayland tatlısı yapılacak. Hem böyle bir pratik yapmış olacağız. Asıl amacımız da ilerleyen zamanlarda bu ikili anlaşmayı ilerletip hem öğrencilerin değişimi hem de akademisyenlerin değişimini gerçekleştirmek. Bu kapsamda böyle bir ikili anlaşma yapılmıştır" ifadelerine yer verdi.

2 Haziran'a kadar devam edecek çalıştayda KBÜ Safranbolu Turizm Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, Tayland Mahasarakham Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pathom Hongsuwan ile iş birliği protokolü imzaladı.