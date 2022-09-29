Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu Güncel Haberler Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu. Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu. Noru Tayfunu'nun ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kuzeydoğudaki Ubon Ratchathani eyaletinde ise 24 saatte şiddetli yağmur sularının neden olduğu selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmak zorunda kaldı. Yetkililere göre, ülkede 10 binden fazla aile sellerden etkileniyor. Kurtarma ekiplerinin, evlerinde mahsur kalanlara gıda ve yardım paketleri dağıttığı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Alaca Tayland Güncel Haberler

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