Tayland'da tropik yağmurlar nedeniyle 5 binden fazla kişi yerinden oldu
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Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu.
Tayland'ın bazı bölgelerinde tropikal yağmurların yol açtığı selde 5 binden fazla kişi yerinden oldu.
Noru Tayfunu'nun ülkeyi etkisi altına alması nedeniyle Sisaket eyaletinde ağaçların devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kuzeydoğudaki Ubon Ratchathani eyaletinde ise 24 saatte şiddetli yağmur sularının neden olduğu selin ardından 5 binden fazla kişi daha yüksek bölgelere taşınmak zorunda kaldı.
Yetkililere göre, ülkede 10 binden fazla aile sellerden etkileniyor.
Kurtarma ekiplerinin, evlerinde mahsur kalanlara gıda ve yardım paketleri dağıttığı bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Alaca - Güncel