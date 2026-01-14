Albüm: Tayland'da Hat Üzerine Çöken Vinçle Çarpışan Trende Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 30'a Yükseldi
SİKHİO, 14 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yolcu treninin hat üzerine çöken bir inşaat vincine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı ise 67'ye yükseldi.
Kaynak: Xinhua / Güncel