Albüm: Tayland'da Hat Üzerine Çöken Vinçle Çarpışan Trende Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 30'a Yükseldi

SİKHİO, 14 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın kuzeydoğusundaki Nakhon Ratchasima eyaletinde bir yolcu treninin hat üzerine çöken bir inşaat vincine çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a, yaralı sayısı ise 67'ye yükseldi.