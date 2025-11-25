Haberler

Tayland'da Şiddetli Yağışlar 2,1 Milyon Kişiyi Etkiledi, 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland'da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketi yaşandı. 9 eyalette 2,1 milyon kişi etkilendi ve 13 kişi hayatını kaybetti. Donanma, selden etkilenen bölgelere yardım göndermek için harekete geçti.

Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,1 milyon kişi etkilenirken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM) ülkede yaşanan sellere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Tayland'ın güneyinde 9 eyalette selden etkilenenlerin sayısı 2,1 milyon kişiye ulaşırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, Bangkok Post gazetesinin haberine göre, donanmanın selden etkilenen güney eyaletlerine uçak gemisinin yanı sıra yardım malzemeleri ve sağlık ekipleriyle birlikte 14 bottan oluşan bir filoyu göndermeye hazırlanıyor.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan bu yana Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere neden olmuştu.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

???????

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.