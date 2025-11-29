Haberler

Tayland'da Şiddetli Yağışlar: 162 Can Kaybı ve 1,4 Milyon Hane Etkilendi

Güncelleme:
Tayland'ın güney kesimlerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 162’ye yükselirken, 1,4 milyon hane ve 3,8 milyon kişi olumsuz etkilendi. Hükümet, tazminat ve yardım uygulamalarını devreye alacak.

Tayland'ın güney kesimlerinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 162'ye çıktığı bildirildi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), 12 noktayı vuran sel felaketinde 1,4 milyondan fazla hanenin ve 3,8 milyonu aşkın kişinin olumsuz etkilendiğini açıkladı.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında, Songkhla eyaletindeki can kayıplarının 126'ya yükselmesiyle 8 eyalette yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığını duyurdu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul da hükümetin, sellerden etkilenenlere gelecek hafta tazminat ödemeye başlayacağını ve çeşitli yardım uygulamalarını yürürlüğe koyacağını açıkladı.

DDPM'nin açıklamasında, bu sabah itibarıyla sellerden etkilenen tüm bölgelerde su seviyelerinin alçalmaya başladığı belirtildi.

Tayland Başbakanı Charnvirakul, sel felaketinin ardından 26 Kasım'da Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
