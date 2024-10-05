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Tayland'da Selde Mahsur Kalan 100 Fil Kurtarıldı

Tayland'da Selde Mahsur Kalan 100 Fil Kurtarıldı
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Tayland'ın Chiang Mai kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar sonucu sular altında kalan Fil Tabiat Parkı'ndaki yaklaşık 100 fil, park görevlileri tarafından başarıyla tahliye edildi. Ancak, 2 fil sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

- Tayland'da selde mahsur kalan 100 fil kurtarıldı

CHİANG MAİ - Tayland'ın Chiang Mai kentinde şiddetli yağışların ardından sular altında kalan tabiat parkındaki yaklaşık 100 fil kurtarıldı, 2 fil telef oldu.

Tayland'ın Chiang Mai kentini vuran şiddetli yağışlar, sele yol açtı. Kentteki turistik Fil Tabiat Parkı sular altında kaldı. Parktaki filler karın hizasına kadar suda mahsur kaldı. Park görevlileri yaklaşık 100 fili tahliye etmek için yoğun çaba harcadı. Görevlilerden biri, "Hadi, hadi, devam et" diye bağırarak fillerin güvenli bölgeye doğru geçişini sağladı. Fillerin çoğunun görme engelli ya da hasta olmasının tahliye çalışmalarını zorlaştırdığı belirtildi.

"Gerçekleştirdiğimiz en büyük tahliyeydi"

Tabiat parkı kurucusu Saengduean Lek Chailert yaptığı açıklamada, "Hayatlarını kurtarmak için şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük tahliyeydi, su hızla yükseldi" ifadelerini kullandı. Saengduean 2 filin tahliye sırasında telef olduğunu belirterek, "Gözlerimin önünde sel suları tarafından sürüklenip gittiler" dedi.

Saengduean, selin parkın bugüne kadar yaşadığı en kötü sel olduğunu belirtti.

Parkta fillerin yanı sıra köpekler, kediler, atlar ve tavşanlar da dahil olmak üzere yaklaşık 5 bin hayvan bulunuyor. Bunlardan bazıları, yetkililerin sel uyarısı yapmasının ardından son günlerde tahliye edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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