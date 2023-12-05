Tayland'da Otobüs Kazasında 14 Kişi Öldü

Tayland'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı. Başkent Bangkok'tan güneydeki Songkhla kentine gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün ağaca çarptığı bildirildi. Kazada 14 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Tayland'da meydana gelen otobüs kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişi öldü, 30'dan fazla kişi yaralandı.

Yerel polis tarafından yapılan açıklamada, başkent Bangkok'tan güneydeki Songkhla kentine gitmek üzere yola çıkan bir otobüsün ağaca çarptığı bildirildi.

Otobüsün toplam 49 kişiyi taşıdığı aktarılan açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre 14 kişinin öldüğü, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, sürücünün direksiyon başındayken uyuyakalmış olabileceğinin değerlendirildiği ve kaza nedeninin tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Tayland Trafik Kazaları Veri Merkezine göre, 2022'de trafik kazalarında ülke genelinde yaklaşık 15 bin kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2021'de Tayland'da trafik kazalarının toplam ölümlerin neredeyse üçte birini oluşturduğunu açıklamıştı.