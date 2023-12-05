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Tayland'da otobüs kazası: 14 ölü, 20 yaralı

5 Aralık 2023 09:30 Son Güncelleme: 09:32 Abone Ol

Tayland'ın güneyinde bir otobüsün kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucunda en az 14 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni hakkında polis soruşturması devam ediyor.