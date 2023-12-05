Tayland'da otobüs kazası: 14 ölü, 20 yaralı
Tayland'ın güneyinde bir otobüsün kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucunda en az 14 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Kazanın nedeni hakkında polis soruşturması devam ediyor.
BANGKOK, 5 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın güneyinde bir otobüsün kontrolden çıkarak ağaca çarpması sonucunda en az 14 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.
Devlete ait Transport Limited Şirketi tarafından açıklamaya göre kaza, Pazartesi gününü Salı gününe bağlayan gece yerel saatle 00.30 civarında Prachuap Khiri Khan eyaletinde meydana geldi.
Otobüs, kaza esnasında başkent Bangkok'tan Songkhla eyaletindeki Nathawi bölgesine doğru seyahat ediyordu.
Açıklamada, "yaralıların yerel hastanelere kaldırıldığı" ve kazanın nedeni hakkında polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.