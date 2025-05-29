Tayland'da Öküz Arabası Yarışı Coşkuyla Gerçekleşti
Peçaburi'de düzenlenen öküz arabası yarışı, hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla heyecan dolu anlara sahne oldu. Yarış, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
PEÇABURİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın Peçaburi eyaletinde çarşamba günü düzenlenen öküz arabası yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu. Her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen yarış, bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Xinhua / Güncel