Tayland'da Öküz Arabası Yarışı Coşkuyla Gerçekleşti

PEÇABURİ, 29 Mayıs (Xinhua) -- Tayland'ın Peçaburi eyaletinde çarşamba günü düzenlenen öküz arabası yarışı heyecan dolu anlara sahne oldu. Her yıl hasat mevsiminin sona ermesini kutlamak amacıyla gerçekleştirilen yarış, bu yıl da renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.