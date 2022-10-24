Tayland'da öğrencilere yalnızca erişteyle sos veren eski anaokulu müdürüne yolsuzluktan 192,5 yıl hapis

Tayland'da öğrencilere öğle yemeğinde yalnızca erişte ve sos veren eski anaokulu müdürü, yolsuzluk suçundan 192,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, Surat Thani kentinin Tha Chana bölgesinde bulunan Ban Tha Mai Anaokulu'nda öğle yemeğinde öğrencilere sadece pirinç noodle (pirinç eriştesi) ve balık sosu vererek öğle yemeği programıyla ilgili yolsuzluk yaptığı belirlenen okulun eski müdürü Somchao Sitthichen'in yargılanmasına başlandı.

Ceza Mahkemesinde görülen davada 77 yolsuzluk suçlaması yöneltilen Somchao, bu suçların her birinden beşer yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Mahkeme, Somchao'yu toplamda 385 yıl hapis cezasına çarptırdı ancak suçunu itiraf ettiği ve yetkililerle iş birliği yaptığı için sanığın cezasını 192,5 yıla düşürdü.

Somchao'nun işlediği suçların çocukları beslenmekten mahrum bıraktığına, bunun da fiziksel gelişimlerinde uzun süreli etkilerinin olabileceğine dikkati çeken mahkeme, bu gerekçeyle cezayı ertelemedi.

Öte yandan Tayland Ceza Hukuku'na göre ülkedeki hapis cezalarının üst sınırı 50 yıl.

Haziran 2018'de ortaya çıkan görüntülerde Ban Tha Mai Anaokulu'nda çocuklara sağlıksız gıdalar verildiği ifşa edilmişti.

Toplumda infial uyandıran görüntülerle ilgili bir yıl süren soruşturmanın ardından Somchao, görevden alınmıştı.

Somchao, okul tedarik programlarıyla bağlantılı olarak görevi kötüye kullanmaktan da suçlu bulunmuştu.