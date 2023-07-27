Tayland'da Minimocursor phunoiensis türü dinozorun kalıntıları bulundu

Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde Minimocursor phunoiensis türü dinozorun en iyi şekilde korunmuş kalıntıları keşfedildi. Bu keşif, Neornithischia türünün erken evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler sunabilir.

Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde "en küçük koşucu" anlamına gelen Minimocursor phunoiensis türü dinozorun bölgede şimdiye kadar en iyi şekilde korunmuş kalıntıları bulundu.

Science News internet sitesinin haberine göre, Mahasarakham Üniversitesi Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezindeki araştırmacılar, Tayland'ın Kalasin eyaletinin Phu Noi bölgesinde Erken Jura Dönemi'ne ait dinozor kalıntıları keşfetti.

Araştırmacılardan Sita Manitkoon, bulguların Güneydoğu Asya'daki en eski Neornithischia türü olan Minimocursor phunoiensis dinozorunun bölgedeki en iyi şekilde korunmuş kalıntıları olduğunu bildirdi.

Phu Noi bölgesinin iskelet kalıntıları bakımından oldukça zengin olduğunu ifade eden Manitkoon, bulunan kalıntıların "Neornithischia türünün Güney Doğu Asya'da kayda geçirilmiş en eski örneği" olduğunu kaydetti.

???????Kalıntılar sayesinde biyoçeşitlilik, biyocoğrafya ve Neornithischia türünün erken evrimsel tarihi hakkında yeni bilgiler elde ettiklerini ifade eden Manitkoon, kalıntıların gelecekte Minimocursor phunoiensis'in biyolojisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayabileceğini belirtti.

"En küçük koşucu" anlamına gelen Minimocursor phunoiensis'in yaklaşık 145 milyon yıl önce yaşadığı düşünülüyor.

Keşif "Diversity" dergisinde yayımlandı.