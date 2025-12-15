Haberler

Tayland, meclisin bu yıl iki defa feshedilmesinin ardından 8 Şubat'ta sandık başına gidiyor

Tayland, son 87 yılda 16. kez meclisini feshederek 8 Şubat 2026'da yeni milletvekili seçimlerine gidiyor. Seçim tarihinin onaylandığı bildirildi.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Tayland Seçim Komisyonu, seçimlerin 8 Şubat 2026'da yapılması için sunulan taslak planı onayladı.

Bu kapsamda, 8 Şubat 2026 Pazar günü vatandaşlar milletvekillerini seçmek için sandık başına gidecek.

1 Şubat 2026'da başlayacak erken oy kullanma kapsamında ise kendi bölgeleri dışında bulunan seçmenler, engelliler ve yaşlılar oy kullanacak.

Milletvekili adaylarının başvuruları 27-31 Aralık'ta ilgili seçim merkezlerinden alınacak. Siyasi partilerin başbakan adaylarının isimleri ise 28-31 Aralık'ta teslim edilecek.

Taylandlılar 500 milletvekilini seçmek için oy kullanacak. Seçime katılan her siyasi parti ise en fazla üç başbakan adayı gösterebilecek.

Başbakan Anutin Charnvirakul, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'ın verdiği yetkiyle gelecek yılın başında erken seçim yapılması için Temsilciler Meclisini 12 Aralık'ta feshetmişti.

Meclisin feshedilmesi, Kamboçya ile yeniden başlayan çatışmaların beşinci gününe denk gelmişti.

Tayland'da son 87 yılda parlamento 16 kez feshedildi.

Sonuncusuyla birlikte 16'ya ulaşan parlamento fesihlerinin ilki 1938'de yaşandı, ardından 1945, 1976, 1983, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000, 2006, 2011, 2013 ve 2023'ün yanı sıra bu yıl eylül ve 12 Aralık'ta verilen kararlarla devam etti.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
