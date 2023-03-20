Tayland'da mayıs seçimleri öncesi parlamento feshedildi

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, mayıs genel seçimleri öncesi parlamentoyu feshetti.

Tayland Kralı Vajiralongkorn'un fesih kararı, Temsilciler Meclisinin 4 yıllık görev süresinin dolmasına birkaç gün kala geldi.

Ülkede 60 gün içinde yapılması planlanan genel seçimler, Başbakan Prayut Çan-oça'nın monarşi yanlısı ve yeni muhafazakar Birleşik Tayland Halk Partisi ile sürgündeki eski Başbakan Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra öncülüğündeki muhalefet partisi Pheu Thai'nin yarışına sahne olacak.

Peu Thai Partisi'nin adayı Paetongtarn Şinavatra kamuoyu anketlerinde yarışı önde götürüyor. Seçilmesi halinde Paetongtarn, Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini yürüten dördüncü kişi olacak.

Çok sayıda parti Tayland sokaklarında seçim çalışmalarını başlatırken 2014 darbesi sonrası ordu tarafından yazılan mevcut Tayland Anayasası, muhalefetin hükümet kurmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak görülüyor.

Pheu Thai Partisi son 22 yılda girdiği seçimlerin hepsinde en çok oy alan parti oldu ancak yargı kararı ya da askeri darbe ile muhalefet partisinin kurduğu hükümetlerin görev süresini tamamlamasına izin verilmedi.

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede 52 milyon seçmenin 400 seçim bölgesinde sandığa gitmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi'nin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu ile diğer 100 üye ayrı oylama ile belirlenecek. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisinin ortak oturum ile Başbakanı seçecek.

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak, askeri darbeyle 2006'da görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te yönetime el koymuştu.

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin başbakanı olmuştu. Prayut, Mart 2019'da yapılan seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi ile cunta tarafından atanan askerlerden oluşan Senato'nun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.