Tayland'da Marketi Bastı: Fili Sapanla Kovaladı

Tayland'da Marketi Bastı: Fili Sapanla Kovaladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'da bir markete giren yaban fil, raflardaki atıştırmalıkları yemesinin ardından market sahibi tarafından sapanla kovalandı. Olayın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

- Tayland'da market sahibi, atıştırmalıkları yiyen fili sapanla kovaladı

BANGKOK - Tayland'da milli park yakınlarındaki bir markete giren yaban fil, raflardaki atıştırmalıkları yemesinin ardından dükkan sahibi tarafından sapanla kovalandı.

Tayland'ın kuzeydoğusunda yer alan Nakhon Ratchasima eyaletine bağlı Khao Yai Milli Parkı yakınlarında yiyecek arayan "Plai Biang Lek" adlı bir fil, markete girdi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, dükkana zor sığan dev filin yaklaşık 10 dakika boyunca raflardaki atıştırmalıkları yediği görüldü. Market sahibi ise dev fili sapanla kovaladı. Fil, bir süre komşu evin bahçesinde dolaştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

Dükkan sahibi Ploy yaptığı açıklamada, fillerin zaman zaman bölgeden geçtiğini, ancak ilk kez fillerden birinin içeri girerek yiyeceklere yöneldiğini söyledi. Dükkanda bin Baht (yaklaşık bin 200 TL) civarında maddi zarar oluştuğunu belirten Ploy, filin özellikle pirinç krakerleri ve tavuk yumurtalarını yediğini ifade etti.

Milli park yetkilileri ve bölge halkı tarafından tanınan filin yıllardır aynı bölgede yaşadığı, ancak ilk kez bu şekilde bir dükkanın içine girerek yiyecek aradığı belirtildi.

Vahşi fil nüfusunun 3 bin-3 bin 500 arasında olduğu tahmin edilen Tayland'da sürüler halinde dolaşan filler zaman zaman tarlalara ve yerleşim alanlarındaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. Ancak bir filin tek başına gündüz saatlerinde yerleşim bölgesine inerek bir markete girmesi, bölgede nadir rastlanan bir durum olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN ÇOLAK - Güncel
Ege Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem de Ege'de
Marmaray'daki darp olayının seyrini değiştirecek ifade: Başörtümü kastederek hakaret etti

Marmaray'daki darp olayında okların yönünü değiştirecek ifade
CHP lideri Özel, 'Koç' üzerinden emekli maaş hesabı yaptı

"Koç" üzerinden maaş hesabı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanını aslanlar yedi

Ünlü iş insanını aslanlar yedi
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den misilleme

40'dan fazla uçağını kaybeden Putin'den kanlı misilleme
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ünlü seslendirme sanatçısı ve oyuncu Jonathan Joss, komşusu tarafından öldürüldü

Ünlü oyuncu komşusu tarafından öldürüldü
Öğretmen maaşları temmuzda ne kadar olacak? İşte derecelere göre yeni tablo

Derecelerine göre öğretmenlerin alacağı maaşlar netleşmeye başladı
Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede sezona damga vurdu

Galatasaray'da topa vuramıyordu, gittiği ülkede kral oldu
CHP lideri Özel'den kayyum resti: 2 milyon üyemiz alnını karışlar

Özel'den kayyum resti: Seçim olmadan gelecek adamı...
Hikmet Tuğsuz, final öncesi Survivor'dan kaçarcasına ayrıldı

Survivor'ın favori ismi apar topar yarışmayı terk etti! Durum vahim
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.