Tayland'da mağaradan kurtarılan ve İngiltere'de ölen genç için cenaze töreni

MAE Tayland'da Haziran 2018'de, iki haftadan fazla mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan ve İngiltere'de geçen ay hayatını kaybeden Duangphet Phromthep için dini tören düzenlendi.

MAE Tayland'da Haziran 2018'de, iki haftadan fazla mağarada mahsur kaldıktan sonra kurtarılan ve İngiltere'de geçen ay hayatını kaybeden Duangphet Phromthep için dini tören düzenlendi.

Leicestershire'daki Brooke House College Futbol Akademisi'ndeki odasında 12 Şubat'ta baygın halde bulunduktan iki gün sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Duangphet için Tayland'da Chiang Rai bölgesinin uzak kuzey sınırındaki Wat Phra That Doi Wao tapınağında iki günlük Budist cenaze töreni yapıldı.

Törende, 17 yaşındaki Duangphet'in resimleri, giydiği futbol forması ve çiçeklerin bulunduğu alanda, İngiltere'ye gitmeden önce eğitim gördüğü Vachiralai Bee Okulu'ndan futbol takım oyuncuları, sınıf arkadaşları ve sevenleri toplanarak dua etti.

Küllerinin bugün Mekong Nehri'ne bırakılması planlanan Duangphet'in cesedi geçen hafta İngiltere'de yapılan Budist geleneklerine göre yakılmış, törenden sonra gencin külleri Tayland'a gönderilerek ailesine teslim edilmişti.

İngiltere polisi, Tayland'da 2018'de mağarada mahsur kalan futbol takımının kaptanı Duangphet'in ölümüyle ilgili şüpheli bir durumun olmadığını açıklamıştı.

Öte yandan Tayland basını, Duangphet'in kafasında darp izleri olduğunu ileri sürmüştü.

Duangphet, Ağustos 2022'de Instagram'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'deki bir futbol akademisinden burs kazandığını belirterek "Bugün hayallerim gerçek oldu." ifadesini kullanmıştı.

Mağarada mahsur kalmıştı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinin girişinin sel sularıyla kapanmasının ardından, aralarından Duangphet'in de olduğu yaşları 11 ila 16 olan 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran 2018'de Tham Luang Nang Non Mağarası'nda mahsur kalmıştı.

Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bir bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle bulunduktan hemen sonra dışarı çıkarılamamıştı.

5 gün süren bekleyişin ardından kurtarma operasyonu başlamış, ilk gün 4, ikinci gün 4 ve üçüncü gün ise 4 çocuk ve antrenör mağaradan çıkarılmıştı.