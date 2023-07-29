Tayland'da Havai Fişek Deposunda Patlama: 9 Ölü, 115 Yaralı

Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti, 115 kişi yaralandı. Patlama sonucu çevredeki konutlar da hasar gördü ve 500 ila 800 kişi başka bir yere yerleştirilecek.

Tayland'da bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama sonucunda ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, 115 kişi yaralandı.

Tayland'ın güneyindeki Narathiwas eyaletinde havai fişek deposunda patlama oldu.

Yetkililer, patlama sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

115 yaralıdan çoğunun durumu kritik

Narathiwas Valisi Sanan Pongaksorn, patlamada ilk belirlemelere göre 115 kişinin yaralandığını ve yaralıların çoğunun durumunun kritik olduğunu söyledi.

Deponun çevresindeki 100 civarı konutun hasar gördüğünü belirten Sanan, buralarda yaşayan 500 ila 800 kişinin geçici olarak başka bir yere yerleştirileceğini belirtti.

Sanan, kazanın, depodaki inşaatta demir işlenirken kıvılcımların patlayıcılara sıçraması sonucu meydana gelmiş olabileceğini kaydetti.