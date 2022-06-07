Tayland'da güvenlik güçlerine muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatı verildi - Haberler

Tayland'da güvenlik güçlerine muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatı verildi Tayland Kraliyet Polisi (RTP), güvenlik güçlerine ülkedeki muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatını verdi. Tayland Kraliyet Polisi (RTP), güvenlik güçlerine ülkedeki muhtemel İranlı casusların izlenmesi talimatını verdi. Ülke basınındaki habere göre, RTP'nin söz konusu talimatı sahte pasaport taşıyan bir İran vatandaşının Endonezya'da gözaltına alınmasının ardından geldi. RTP, güvenlik güçlerine, İran vatandaşları ve ülkede "casusluk" faaliyetinde bulunduğundan şüphelenilen Müslüman Taylandlıların yakından takip edilmesi emrini verdi. Emniyet Genel Müdürü Suwat Jangyodsuk, emrin ülkede görevli tüm güvenlik güçlerine iletildiğini kaydetti. Talimatta, geçen yıl sahte Bulgaristan pasaportuyla Endonezya'ya birçok kez giriş yapmasının ardından gözaltına alınan İranlı Ghassem Saberi Gilchalan'ın telefon kayıtlarına göre Taylandlı Müslümanlarla 11 kez telefon görüşmesi yaptığına dikkat çekildi. Gilchalan, Soekarno-Hatta Havalimanı'ndan Katar'a gitmeye çalışırken yakalanmıştı. Öte yandan, Gilchalan'ın Endonezya'nın yanı sıra Malezya, Singapur, Avustralya ve Tayland'a seyahat ettiği kaydediliyor. Yerel kaynaklarda, güvenlik birimlerinin İranlı casusların 2012'de İsrailli diplomatlara yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen suikast girişimlerine benzer olaylara karşı önlem almaya çalıştığı ifade ediliyor. Bangkok'ta 2012'deki patlamalarda 3 İran vatandaşı gözaltına alınırken, bu olayın ardında İran istihbaratının olduğu iddia edilmişti. AA / Nuri Aydın - Güncel Togo Cumhuriyeti Tayland İran Güncel Haberler

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