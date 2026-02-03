Tayland'da kamp yapan turist, filin saldırısı sonucu hayatını kaybetti

Haberler

Khao Yai Ulusal Parkı'nda kamp kuran 69 yaşındaki turist, yürüyüş sırasında karşılaştığı filin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Diğer kampçılar olay sırasında müdahale etmedi.

Tayland'daki Khao Yai Ulusal Parkı'nda kamp kuran bir kişi, fil saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, parktaki kamp alanında saat 05.30 sularında yürüyüşe çıkan 69 yaşındaki turist, çadırının yakınlarında bir fille karşılaştı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, orman sınırının dışında gezen fil, adamı hortumuyla yakalayarak yere savurdu ve üzerine basarak ezdi.

Diğer kampçılar, güvenlik endişesiyle olaya müdahale etmezken turist, çadırından yaklaşık 20 metre uzaklıktaki olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Milli Park görevlileri ve polis ekipleri, fili alandan uzaklaştırdı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, turistin uzuvlarında kırıklar bulunduğu ve vücudunun çeşitli bölgelerinde ağır yaralanmalar olduğu tespit edildi.

Hayatını kaybeden turistin kimliğinin Jirathachai Jiraphatboonyathorn olduğu açıklandı.

