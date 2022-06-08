Tayland'da eski polis şefi cinayetten hüküm giydi - Haberler

Tayland'da eski bir polis şefi, bir zanlıyı işkenceyle öldürmekten suçlu bulunup ömür boyu hapse mahkum edildi.

BBC'nin haberine göre, Ağustos 2021'de 24 yaşındaki bir uyuşturucu kaçakçısına yapılan işkence görüntülerinin ardından tutuklanan Thitisan Utthanaphon, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Görevden alınan "Joe Ferrari" lakaplı eski polis, çıkarıldığı mahkemede önce ölüm cezası aldı, sonra cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Olayla ilgisi olan diğer 6 yetkiliden 5'i de cinayetten suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezası alırken, bir kişi de ifadesi nedeniyle daha hafif bir cezaya mahkum edildi.

Ağustos 2021'de, eski polis Thitisan Utthanaphon ve diğer polis memurlarının, metamfetamin hapları sattığı iddiasıyla gözaltına alınan uyuşturucu şüphelisini plastik poşetle boğma girişiminde bulunarak haraç almaya çalıştığı iddia edilmişti.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerinde, memurlar uyuşturucu şüphelisine 60 bin dolar ödemesi karşılığında bütün suçlamaların düşürüleceğini söylüyordu.

Zanlı, polisler tarafından darbedilip yere fırlatıldıktan sonra kafasına plastik poşet geçirilerek işkenceye maruz kalmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine, Bangkok'un 250 kilometre kuzeyindeki Nakhon Sawan şehrinde polis şefi olan Thitisan, görevden alınarak hakkında yakalama kararı çıkarılmış, evinde yapılan aramada 13 lüks araba bulunmuştu.