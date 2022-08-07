Tayland'da Enerji Bakanlığı binasında yangın çıktı Tayland'da Enerji Bakanlığına ait binada yangın çıktığı bildirildi. Tayland'da Enerji Bakanlığına ait binada yangın çıktığı bildirildi. Bangkok Post'da yer alan habere göre, başkent Bangkok'taki Vibhavadi Rangsit kara yolu üzerindeki Enerji Bakanlığı binasının 33'üncü katında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, binanın tadilat halindeki katında inşaat malzemelerinin yangına neden olduğu bilgisi paylaşıldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ölü ya da yaralananın olmadığı olayda, yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. Güncel AA / Sümeyye Dilara Dinçer Enerji Bakanlığı Tayland Güncel Haberler

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