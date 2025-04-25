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Tayland'da Eğitim Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'da Eğitim Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
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Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde, Cha-am Bölgesi açıklarında bir polis uçağı denize düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, kazanın paraşüt eğitimi için yapılan test uçuşu sırasında gerçekleştiği bildirildi.

HUA HİN, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın Phetchaburi eyaletinin Cha-am Bölgesi açıklarında denize düşen bir polis uçağı, 25 Nisan 2025.

Tayland polisi, uçağın cuma sabahı ülkenin tatil beldesi Hua Hin kıyısı yakınlarında düştüğünü ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis, kazanın paraşüt eğitimi amacıyla yapılan bir test uçuşu sırasında meydana geldiğini belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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