Tayland'da Eğitim Uçağı Düştü: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Tayland'ın Phetchaburi eyaletinde, Cha-am Bölgesi açıklarında bir polis uçağı denize düştü. Olayda 6 kişi hayatını kaybederken, kazanın paraşüt eğitimi için yapılan test uçuşu sırasında gerçekleştiği bildirildi.
HUA HİN, 25 Nisan (Xinhua) -- Tayland'ın Phetchaburi eyaletinin Cha-am Bölgesi açıklarında denize düşen bir polis uçağı, 25 Nisan 2025.
Tayland polisi, uçağın cuma sabahı ülkenin tatil beldesi Hua Hin kıyısı yakınlarında düştüğünü ve 6 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis, kazanın paraşüt eğitimi amacıyla yapılan bir test uçuşu sırasında meydana geldiğini belirtti. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel