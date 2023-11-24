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Tayland'da Düzenlenen Fener Festivali Turistlerin İlgi Odağı Oldu

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LAMPHUN, 24 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın Lamphun eyaletindeki Wat Phra That Hariphunchai tapınağına fener asan turistler, 23 Kasım 2023. Tayland'ın Lamphun eyaletine bağlı Wat Phra That Hariphunchai tapınağında düzenlenen ve insanların fener asarak dilek tuttuğu festival turistlerin ilgi odağı oldu.

LAMPHUN, 24 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın Lamphun eyaletindeki Wat Phra That Hariphunchai tapınağına fener asan turistler, 23 Kasım 2023.

Tayland'ın Lamphun eyaletine bağlı Wat Phra That Hariphunchai tapınağında düzenlenen ve insanların fener asarak dilek tuttuğu festival turistlerin ilgi odağı oldu. (Fotoğraf: Wang Teng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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