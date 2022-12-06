Tayland'da Demiryolunda Meydana Gelen Patlamada En Az Üç Kişi Öldü
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BANGKOK, 6 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın Songkhla eyaletindeki bir demiryolunda görev yapan Taylandlı askeri personel, 6 Aralık 2022.
BANGKOK, 6 Aralık (Xinhua) -- Tayland'ın Songkhla eyaletindeki bir demiryolunda görev yapan Taylandlı askeri personel, 6 Aralık 2022.
Tayland Devlet Demiryolları'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin güneyindeki Songkhla eyaletinde bir demiryolunda Salı günü erken saatlerde meydana gelen patlamada en az üç kişi öldü, dört kişi de yaralandı. (Fotoğraf: Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel