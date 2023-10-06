Tayland'da Çin yapımı rüzgar türbinleriyle enerji üretimi

CHAİYAPHUM, 6 Ekim (Xinhua) -- Tayland'daki Chaiyaphum Rüzgar Çiftliği'nde toplam 80 megavat kapasiteye sahip, Çin yapımı 32 adet Goldwind rüzgar türbini bulunuyor. Bu rüzgar çiftliği, devlete ait en büyük kamu hizmet kuruluşu olan Tayland Elektrik Üretim Kurumu'na bağlı büyük bir enerji üreticisi olan EGCO tarafından işletiliyor.