Tayland'da Binlerce Kişi Başbakan'ın İstifasını Talep Etti

Tayland'da binlerce kişi, Senato Başkanı ve eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile telefon görüşmesi basına sızdırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın istifası talebiyle sokaklara indi.

Bangkok Post'un haberine göre, polis, yaklaşık 6 bin kişinin, başkent Bangkok'taki Zafer Anıtı'nda bir araya geldiğini, ilerleyen saatlerde bu sayının 10 bini aşabileceğini belirtti.

Göstericiler, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile telefon görüşmesi nedeniyle Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın istifasını talep etti.

Bazı göstericiler, Paetongtarn Şinavatra'nın "yolsuzlaştığını" savunarak iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı konusundaki tutumuna tepki gösterdi.

Paetongtarn Şinavatra, basına yaptığı açıklamada, halkın protesto hakkı olduğunu, buna yanıt verme niyeti taşımadığını ancak göstericiler isterse barışçıl görüşmeler yapmaya açık olduğunu belirtti.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Paetongtarn Şinavatra ile Hun Sen'in basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Bunun üzerine, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" bildirerek, koalisyondan çekilmiş, Paetongtarn Şinavatra liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

İstifa çağrıları almaya başlayan Paetongtarn Şinavatra özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirtmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) başvuruda bulunduklarını bildirmişti.