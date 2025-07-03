Tayland'da Başbakan Şinavatra'nın Yerine Phumtham Wechayachai Atandı

Tayland'da görevden uzaklaştırılan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'nın yerine, vekaleten Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Phumtham Wechayachai getirildi.

The Nation gazetesinin haberine göre, Şinavatra'nın yerine vekalet edecek kişiye ilişkin kabinenin kararı açıklandı.

Kabine, göreve, Wechayachai'nin vekalet etmesine karar verdi.

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya Başbakanı ve Senato Başkanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmesi tartışmalara yol açan Başbakan Paetongtarn Şinavatra'yı 1 Temmuz'da görevden uzaklaştırmıştı.

Sızdırılan telefon görüşmesi

Paetongtarn ile Hun Sen'in basına sızdırılan 17 dakikalık telefon görüşmesinde Paetongtarn Şinavatra'nın, Hun Sen'e "amca" şeklinde hitap ettiği ve Taylandlı bir askeri komutanı görevden alacağını söylediği duyuluyor.

Bunun üzerine, koalisyon hükümetinin ikinci büyük ortağı Bhumjaithai Partisi, telefon görüşmesinin "ülkenin ve Tayland ordusunun egemenliğine ve esenliğine zarar verdiğini" belirterek koalisyondan çekilmiş, Paetongtarn liderliğindeki koalisyon hükümeti çöküşün eşiğine gelmişti.

İstifa çağrıları almaya başlayan Paetongtarn özür dileyerek üslubunun bir "müzakere taktiği" olduğunu belirtmiş, amacının iki ülke arasında barışı sağlamak olduğunu söylemişti.

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.