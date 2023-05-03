Tayland'da başbakan adayı Şinavatra doğum yaptıktan 2 gün sonra seçim kampanyasına döndü

Tayland'daki genel seçimlerde yarışan, askeri darbeyle 2006'da devrilen Taksin Şinavatra'nın kızı Paetongtarn Şinavatra, doğum yaptıktan 2 gün sonra seçim kampanyasına devam etti.

Şinavatra, başkent Bangkok'ta doğum yaptığı hastanede düzenlediği basın toplantısında, bebeğinin, seçim kampanyalarına devam etmesi için bir engel olmadığını söyledi.

Şinavatra, "Çocukları, günlük hayatımı ve çalışmamı sürdürebilmem için arkamda beni destekleyen bir güç gibi hissediyorum." dedi.

Doğumundan 2 gün sonra seçim kampanyasına devam ettiğini belirten Şinavatra, bu seçimin "diğer oylamalara benzemediğini ve çözümün, partisi Pheu Thai'de olduğunu" vurguladı.

Bu arada Taksin Şinavatra, kızının doğumundan sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımında, torununu görmek için Tayland'a geri dönmek istediğini belirtti.

Tayland'da genel seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması planlanıyor.

Babasının destekçileri tarafından kurulan Pheu Thai partisinden başbakan adayı

66 milyondan fazla nüfusa sahip ülkede, 52 milyon seçmenin 400 seçim bölgesinde sandığa gitmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisinin 400 üyesi her bir seçim bölgesinde oy çokluğu, diğer 100 üye ise ayrı oylamayla belirlenecek. Cunta tarafından atanan askerlerden oluşan 250 üyeli Senato ve 500 üyeli Temsilciler Meclisi ortak oturumla başbakanı seçecek.

Tayland'da eski Başbakan Taksin Şinavatra, yolsuzluk ve krala saygısızlıkla suçlanarak 2006'da askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Taksin Şinavatra'nın kardeşi Yinglak Şinavatra 2011'de seçimle iktidara gelmiş ancak Yinglak'ı "ağabeyinin kuklası" olmakla suçlayarak istifasını isteyenlerin ayaklanmasının bastırılamaması üzerine, Tayland ordusu 22 Mayıs 2014'te tekrar yönetime el koymuştu.

O dönem Tayland Kraliyet Ordusu Komutanı olan Prayut, 2014-2019 yıllarında ülkeyi yöneten askeri hükümetin başbakanı olmuştu. Prayut, Mart 2019'da yapılan seçimlere cunta destekli Palang Pracharath (Halkın Devlet İktidarı) Partisinin adayı olarak girmiş, seçimlerin ardından seçilmiş milletvekillerinin oluşturduğu Temsilciler Meclisi ile cunta tarafından atanan askerlerden oluşan Senatonun ortak oylamasıyla yeniden başbakanlık görevine getirilmişti.

Taksin Şinavatra'nın en küçük kızı Paetongtarn Şinavatra, Ekim 2021'de babasının destekçileri tarafından kurulan en büyük muhalefet partisi Pheu Thai'de görev almıştı.

Peu Thai Partisinin adayı Paetongtarn Şinavatra, kamuoyu anketlerinde yarışı önde götürüyor. Seçilmesi halinde Paetongtarn, Şinavatra ailesinden başbakanlık görevini yürüten dördüncü kişi olacak.