Tayland'da acil yardım hattına her 15 dakikada bir 'Evimde yılan var' çağrısı yapılıyor

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta acil yardım hattına her 15 dakikada bir "Evimde yılan var" çağrısı yapılıyor.

Bangkok Post'ta yer alan haberde, Bangkok'ta yaşayan çok sayıda kişinin evlerine giren yılanlardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Acil yardım merkezinden yapılan açıklamada, rastlanılan yılanların çoğunun piton ve kobra olduğu, yakalama operasyonlarının yüzde 90'ının başarılı sonuçlandığı belirtildi.

Açıklamada vatandaşlardan evlerinde yılan gördükleri gerekçesiyle günde ortalama 15 dakikada bir çağrı alındığı, evlerden yılda 60 bin yılan çıkarıldığı kaydedildi.

Bangkok, uzun yıllardır yılanlara ev sahipliği yapıyor ancak son yıllarda sayılarının arttığı ve kent sakinlerini rahatsız ettiği belirtiliyor.

Yakalanan yılanlar, vahşi doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ve Vahşi Yaşam ve Bitki Koruma Dairesi'ne gönderiliyor.