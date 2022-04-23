Tayland'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler

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Tayland'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Tayland'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 102. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle, Tayland'da yaşayan Türk vatandaşları, Tayland Dışişleri Bakanlığı mensupları ve aile üyeleri, Tay öğrenciler ve velilerinin katılımıyla büyükelçilik rezidansında kutlama etkinliği düzenlendi.

Geniş katılım sağlanan programın açılış konuşmasını çocuklar yaptı, ardından Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Serap Ersoy makamını çocukların temsilcisine devretti.

Çocuklara yönelik müzik, yüz boyama, ebru gibi faaliyetlere yer verilen etkinlikte Tay basını da hazır bulundu.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Tayland, Çocuk, Güncel, Haberler

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