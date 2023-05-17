Tayland'da 16 yaşında çocuk monarşiyi karaladığı gerekçesiyle gözaltına alındı

Tayland polisi, Facebook paylaşımlarında monarşiyi karaladığı gerekçesiyle 16 yaşındaki bir kız çocuğunu gözaltına aldı.

İnsan hakları grubu Thai Lawyer for Human Rights'tan yapılan açıklamada, Tayland'ın Phitsanulok eyaletinde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun, 2 yıl önceki Facebook paylaşımlarında monarşiyi karaladığı gerekçesiyle "Kral'a İhanet" (Lese Majeste) olarak bilinen Tayland Ceza Kanunu'nun 112. maddesinin ihlalinden polis tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, genç kızın tüm suçlamaları reddettiği ve eyalet çocuk mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakıldığı kaydedildi.

2 yıl önce de aynı nedenden gözaltına alınan, reşit olmadığı gerekçesiyle ismi saklı tutulan kızın, 112. maddenin ihlalinden suçlanan en genç kişi olduğu ifade edildi.

Mart ayında 15 yaşında çocuk daha Bangkok'taki Büyük Saray'ın duvarına sprey boyayla mesaj yazan bir sanatçıyı izlerken "Lese Majeste"yi ihlal etmek suçundan polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Monarşiyi eleştirenlere 15 yıla kadar ağır hapis

Tayland'da "Lese Majeste" olarak adlandırılan "Kral'a İhanet" yasası, kraliyet ailesine yönelik her tür eleştiriyi yasakladığı için ifade özgürlüğü savunucuları tarafından eleştiriliyor.

Yasa, dünyada kraliyet ailelerini korumak amacıyla uygulanan benzer kanunların en katılarından biri kabul ediliyor. Yasaya göre, kraliyet ailesi mensubu herhangi birine hakarette bulunan, bu kişileri karalayan ya da tehdit edenler 3 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılıyor.