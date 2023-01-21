Tayland, Çin Yeni Yılını Karşılamak İçin Fener Festivali Düzenliyor

SAMUT PRAKAN, 21 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Samut Prakan kentinde Bahar Festivali'ni kutlamak için canlı bir ışık yayan rengarenk fenerlerin sergilendiği bir fener festivali düzenlendi.

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen insanlar görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

SAMUT PRAKAN, 21 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Samut Prakan kentinde Bahar Festivali'ni kutlamak için canlı bir ışık yayan rengarenk fenerlerin sergilendiği bir fener festivali düzenlendi.

Geleneksel bir Çin kıyafeti olan Cheongsam da dahil olmak üzere yeni kıyafetler giyen insanlar aile ve dostlarıyla birlikte şenlik havasının tadını çıkarıyor ve sağlık, uyum ve refahı simgeleyen rengarenk fenerleri zevkle seyrediyor.

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen insanlar görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen bir kadın görülüyor görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen bir kadın görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen insanlar görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Samut Prakan kentinde düzenlenen fener festivalini gezen insanlar görülüyor, 20 Ocak 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)