Tayland BRICS Partner Ülkesi Olma Davetini Kabul Etti

BANGKOK, 27 Aralık (Xinhua) -- Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nikorndej Balankura, BRICS partner ülkesi olma davetini kabul ettiklerini grubun dönem başkanı Rusya'ya ilettiklerini söyledi.

Nikorndej perşembe günkü basın toplantısında Tayland'ın partner ülke olarak BRICS üyeleriyle işbirliğini geliştirerek ekonomideki fırsatları arttırmayı ve gelişmekte olan ülkeler arasında işbirliğini teşvik etme ve bu uluslara daha fazla fayda sağlayan çok taraflı bir sistemi destekleme konusundaki rolünü vurgulamayı amaçladığını söyledi.

Sözcü, BRICS partner ülkesi olmanın gelecekteki üyelik yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.